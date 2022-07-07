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Четверг, 7 июля 2022, 14:14 мск

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В Крыму перекрытый шлагбаумом проезд к набережной стоил человеку жизни

В Феодосии перекрытый шлагбаумом проезд к набережной стоил человеку жизни.

Как сообщили РИА «Новый День» в минздраве РК, вечером 3 июля в Феодосийский отдел скорой медицинской поступил вызов: на набережной мужчина потерял сознание. Бригада немедленно выехала на место, но проезд оказался перекрыт шлагбаумом. Пока его открыли, прошло несколько минут.

В итоге 61-летнего пациента не успели довезти до больницы: он скончался в машине «скорой помощи».

Феодосия, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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