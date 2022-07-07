В Крыму перекрытый шлагбаумом проезд к набережной стоил человеку жизни

В Феодосии перекрытый шлагбаумом проезд к набережной стоил человеку жизни.
Как сообщили РИА «Новый День» в минздраве РК, вечером 3 июля в Феодосийский отдел скорой медицинской поступил вызов: на набережной мужчина потерял сознание. Бригада немедленно выехала на место, но проезд оказался перекрыт шлагбаумом. Пока его открыли, прошло несколько минут.
В итоге 61-летнего пациента не успели довезти до больницы: он скончался в машине «скорой помощи».
Феодосия, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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