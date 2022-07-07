В Крыму вынесли приговор по делу о массовых убийствах мирных жителей в годы Великой Отечественной войны

Верховный суд Крыма принял решение по делу о массовых убийствах мирных жителей полуострова в годы Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд установил, что преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против мирного населения и военнопленных в период Великой Отечественной войны на территории полуострова, были частью плана, «заключавшегося в намерении нацистской Германии избавиться от всего местного населения Советского Союза путем его изгнания и истребления». И признал эти действия военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом национальных и этнических групп.

Напомним, рассмотрение дела началось 20 июня. В ходе судебных заседаний были не только подтверждены данные о совершенных преступлениях, но и вскрыты новые факты.

Установлено, что жертвами геноцида в Крыму стали не менее 219 тысяч человек.

Власти Крыма анонсировали процесс по факту румынской оккупации.

Симферополь, Лиана Макоба

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