Москва использует в качестве оправдания для блокировки трубопровода «Северный поток-1» отказ Канады возвращать из ремонта немецкую турбину Siemens. Чтобы нанести удар по «газовым оправданиям Путина» и «навредить Кремлю», Берлин обратился к Оттаве с просьбой побыстрее вернуть турбину и, таким образом, «прижать Москву к стенке» и «вынудить её продавать газ Германии».

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

«Хабек умоляет Канаду помочь предотвратить газовые оправдания Путина. Вице-канцлер Германии публично просит канадское правительство вернуть турбину Siemens, которая попала под санкции против России», – пишет канадская пресса.

«Я буду первым, кто будет бороться за ещё один сильный пакет антироссийских санкций ЕС, но сильные санкции означают, что они должны навредить России и Путину больше, чем нашей экономике. Поэтому я прошу понять, что мы должны отобрать это оправдание у Путина» – призвал Хабек.

Симферополь, Валентин Карамазов

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