В Крыму часть пляжей заберут у арендаторов, чтобы увеличить доходы муниципальных бюджетов

В Крыму собираются часть пляжей передать муниципалитетам для пополнения местных бюджетов. С таким заявлением выступил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко по итогам вчерашнего совещания в Судаке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 1 августа во всех прибрежных городах РК проведут проверки эффективности использования пляжей, по итогам которых будет принято решение оставить территории в аренде у предпринимателей или передать для коммерческого использования муниципалитетам, чтобы доход от их использования напрямую и в полном объеме шел в бюджет.

Начать эксперимент планируют с того же Судака, где коммерческая деятельность сегодня ведется на 13 из заявленных на сезон 20 пляжей. На них размещено 27 нестационарных торговых объектов. Поступления в бюджет от них по итогам 2022 года должны быть увеличены в 7 раз.

Кроме того, в минкурортов Крыма поднят вопрос о разработке единого архетипа набережных и пляжей всех курортных городов и поселков. Данное требование планируется внести в правила благоустройства муниципалитетов.

Симферополь, Лиана Макоба

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