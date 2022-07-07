Власти Украины начали раздавать другим странам территории, на которые страна уже не влияет

Власти Украины придумали новый способ заставить Европу раскошелится и мобилизовать на борьбу с Россией – они начали раздавать свою страну по частям. Пока речь идет как бы только о восстановлении, но неофициально странам дают понять, что доставшийся регион может стать их «вотчиной».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый план преобразования страны огласил на конференции в швейцарском Лугано украинский премьер Денис Шмыгаль. В первую очередь, в качестве «сфер влияния» европейским странам предлагают регионы, на которые сами власти Украины влияния уже не имеют.
Так, Швеции в компании с Нидердландами предлагают заняться Херсоном. Донецк могут «забрать» Польша и Италия, Луганск обещают Чехии, Финляндии и опять же Швеции.
Но выше перечисленные страны не горят желанием принять участие в новом проекте Украины. Интерес к нему проявляет пока лишь Великобритания. Но Лондон согласен только на Киев.
Киев, Платон Ефимчук
© 2022, РИА «Новый День»
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