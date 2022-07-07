Крымчанин 6 лет насиловал подростков и изготавливал детское порно

В Евпатории вынесли приговор 45-летнему мужчине, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетних и изготовлении детского порно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе следствия выяснилось, что в течение 6 лет – с 2015 года по 2021 год – крымчанин неоднократно насиловал четырех подростков, которым на тот момент не исполнилось 14 лет. Во время этого он фотографировал детей и хранил их фото порнографического содержания в своем компьютере.

По этим фактам были возбуждены уголовные дела по статье 131 (изнасилование), 132 (иные действия сексуального характера) и 242.2 (фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов) УК РФ.

Суд признал мужчину виновным во всех инкриминируемых преступлениях и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы в течение 2 лет.

Евпатория, Олег Яковенко

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