Немцы собирались взорвать Крымский мост

В Германии задержаны военнослужащие, собиравшиеся взорвать Крымский мост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об их планах стало известно из телефонных переговоров: солдаты Бундесвера обсуждали «план операции» по служебным телефонам, не подозревая, что разговоры прослушиваются.

Необходимое оборудование они собирались украсть из казарм и военных подразделений земли Шлезвиг-Гольштейн. Дальше разговоров дело не пошло, так как военных арестовала полиция, пишет немецкое издание «RedaktionsNetzwerk Deutschland».

Мужчины оказались членами группы, неоднократно похищавшей оборудование на федеральных объектах. Кроме них в группу входили двое гражданских. Все четверо оказались неонацистами. Сейчас все они арестованы.

Напомним, Крымский мост находится под охраной российской армии.

Симферополь, Олег Яковенко

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