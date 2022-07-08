В Крыму медиков обвиняют в подделке сертификатов об антиковидной вакцинации

Сотрудников Центральной городской больницы Армянска подозревают в оформлении поддельных сертификатов об антиковидной вакцинации.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФСБ РФ по РК, психиатр-нарколог и медицинская сестра за денежное вознаграждение вносили в Единую государственную информационную систему ложные сведения о проведении вакцинации против ковида без фактического ее проведения.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 274.1 УК РФ. В ведомстве уточнили, что санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Армянск, Олег Яковенко

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