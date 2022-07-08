российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 июля 2022, 11:05 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму медиков обвиняют в подделке сертификатов об антиковидной вакцинации

Сотрудников Центральной городской больницы Армянска подозревают в оформлении поддельных сертификатов об антиковидной вакцинации.
Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФСБ РФ по РК, психиатр-нарколог и медицинская сестра за денежное вознаграждение вносили в Единую государственную информационную систему ложные сведения о проведении вакцинации против ковида без фактического ее проведения.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 274.1 УК РФ. В ведомстве уточнили, что санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Армянск, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия,