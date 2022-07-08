В Крыму вынесли приговор женщине, укравшей украшения на несколько миллионов рублей.

В Алуште вынесли приговор женщине, укравшей украшения на несколько миллионов рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, преступление было совершено еще в 2015 году. Дама по устной договоренности убирала один из частных домов. Когда хозяев не было дома, она вскрыла сейф, забрала оттуда ювелирные изделия и деньги на общую сумму более 5 млн рублей и скрылась.
Через некоторое время ее нашли. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России.
Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванию наказания в колонии общего режима.
Алушта, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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