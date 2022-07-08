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Пятница, 8 июля 2022, 13:49 мск

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Симферополь догнал Севастополь по количеству населения

Число жителей Симферополя достигло полумиллиона человек. Об этом заявил глава города Михаил Афанасьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официально численность населения крымской столицы, согласно данным Крымстата на 1 января 2022 года составляла 354 тысячи 200 человек. Но это только те, кто зарегистрирован в пределах городской черты. Между тем, более 100 тысяч человек живет в новых комплексах на окраинах города, территориально относящихся к Симферопольскому району, но они тоже считают себя горожанами и пользуются всей городской инфраструктурой.

Плюс, в городе большое число приезжих, которые зачастую арендуют жилье без регистрации.

Таким образом, по населению Симферополь догнал Севастополь, численность жителей которого за последние 7 лет выросла на 40% и достигла 548 тысяч человек.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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