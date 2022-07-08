В выходные в Крыму снова будет неспокойно

В выходные в Крыму снова будет неспокойно: объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, в связи с прохождением фронтальных разделов 9, 10 и 11 июля в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами – сильные ливни, грозы, шквал 20-25 метров в секунду, возможен град.

В ведомстве напоминают, что в таких условиях высока вероятность аварий на дорогах, объектах ЖКХ и энергетики и рекомендуют воздержаться от выхода в море, избегать пониженных мест, высоких деревьев, рекламных конструкций и дорожных знаков.

Симферополь, Лиана Макоба

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