В Крыму снизилась реальная заработная плата – об этом сообщил Крымстат, подводя итоги социально-экономического развития республики за январь – май текущего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что номинальная заработная растет, и в апреле, согласно официальным данным, средний показатель превысил 39,5 тысяч рублей, реальная зарплата сокращается.

«Индекс реальной заработной платы в апреле 2022 года по сравнению с мартом 2022 года составил 99,4%, а относительно апреля 2021-го – 88,8%, – сообщили в Крымстате. – За январь-апрель 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го реальная заработная плата уменьшилась на 6,8%».

Кроме того, по ряду отраслей экономики снизилась и начисленная зарплата. Так, в апреле текущего года по сравнению с апрелем 2021-го гораздо меньше стали получать в сфере добычи полезных ископаемых, производстве одежды, металлургии, науке, полиграфии, сфере обслуживания и так далее.

Отметим, что индекс потребительских цен в Крыму с начала года вырос на 18%. Не заметили инфляции только сотрудники финансовой сферы – их зарплата выросла примерно на столько же.

Симферополь, Лиана Макоба

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