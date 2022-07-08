Запад совершил историческую ошибку – Зеленский

Отказ принимать Украину в НАТО является исторической ошибкой Запада, последствия которой «будут катастрофическими».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он пожаловалсся также на недостаточный объём поставляемых странами НАТО вооружений, из-за чего в Донбассе сложилась сложная обстановка для ВСУ.

«Для Украины всегда находили причины, почему нам в НАТО не надо быть, а Швецию и Финляндию сразу приняли. Решение правильное, а в отношении Украины – неправильное, исторически ошибочное», – посетовал Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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