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Пятница, 8 июля 2022, 15:37 мск

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«Всем эвакуироваться» – глава украинской администрации Славянска отдал приказ отключить город от электричества и газа

Фото: Яндекс.Карты

Славянск не будут готовить к отопительному сезону, поэтому жители должны покинуть город.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил украинский мэр Славянска Вадим Лях после совещания с подконтрольным Киеву губернатором части Донецкой области.

По его словам, газоснабжение уже прекращено, а в ближайшее время будет отключена электроэнергия, так как она «незаконно используется» для обогрева жилья.

«Даже сейчас, при небольшом количестве людей, сети не выдерживают нагрузки. А когда к электроплиткам и электронасосам прибавятся электрообогреватели, наступит коллапс», – заявил Лях и ещё раз призвал жителей эвакуироваться.

Отметим, что передовые российские подразделения уже подошли к Славянску с севера на расстояние 14 километров.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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