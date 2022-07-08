«Всем эвакуироваться» – глава украинской администрации Славянска отдал приказ отключить город от электричества и газа

Славянск не будут готовить к отопительному сезону, поэтому жители должны покинуть город.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил украинский мэр Славянска Вадим Лях после совещания с подконтрольным Киеву губернатором части Донецкой области.
По его словам, газоснабжение уже прекращено, а в ближайшее время будет отключена электроэнергия, так как она «незаконно используется» для обогрева жилья.
«Даже сейчас, при небольшом количестве людей, сети не выдерживают нагрузки. А когда к электроплиткам и электронасосам прибавятся электрообогреватели, наступит коллапс», – заявил Лях и ещё раз призвал жителей эвакуироваться.
Отметим, что передовые российские подразделения уже подошли к Славянску с севера на расстояние 14 километров.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
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