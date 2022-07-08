Зеленский обещает Западу «победить Россию» до конца года

Боевые действия завершатся победой Украины до конца года, если страны НАТО вовремя поставят весь обещанный Киеву объём вооружений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он утверждает, будто российская армия теряет больше живой силы, чем украинская, поэтому для окончательного успеха осталось только получить побольше вооружений.

«Если западное вооружение придёт вовремя, то военная часть конфликта с РФ может завершиться до конца текущего года. Самая трудная ситуация сейчас на Донбассе, поскольку у России больше артиллерии и РСЗО, однако и жертв у неё тоже больше. Потому оружие необходимо для изменения баланса сил», – убеждал американцев Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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