Экономика Крыма начала «проседать»

Экономика Крыма в текущем году начала «проседать». Такой вывод можно делать из анализа социально-экономического развития республики за январь – май, опубликованного Крымстатом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс промышленного производства по итогам мая сократился на 9% к аналогичному периоду прошлого года. Производство сельхозпродукции снизилось на 5%, пассажирооборот автомобильного транспорта – на 10%, грузооборот – на 12%. При этом объем перевезенных грузов упал почти в 2 раза.

Положительная динамика отмечается только в строительстве: объем выполненных работ в этой сфере в денежном выражении вырост в 2,5 раза.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»