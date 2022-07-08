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Конфликт на Украине

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Пятница, 8 июля 2022, 17:34 мск

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Украина поставила под ружьё более миллиона человек

Фото: Територіальна оборона ЗС України

Силовые структуры Украины достигли численности в миллион с лишним человек личного состава. Из них около 800 тысяч мобилизованы для непосредственного участия в боевых действиях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Минобороны Украины.

«Мобилизированы в ВСУ – до 700 000 человек, пограничники – до 60 000, Нацгвардия – до 90 000, Национальная полиция – до 100 000. У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны», – заявил глава Минобороны Алексей Резников.

Отметим, что основную массу ВСУ составляет так называемая тероборона, набранная из плохо обученных и оснащённых вчерашних гражданских лиц.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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