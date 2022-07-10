Запад в неоплатном долгу перед Украиной за Россию – киевский дипломат

Запад виноват в том, что Россия укрепила свою экономику и военно-промышленный комплекс, а потом «напала на Украину».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, ни о каком государственном дефолте «Незалежной» не может быть и речи, потому что она сейчас воюет, «спасая Европу и США». Поэтому Запад должен платить Украине, не требуя возврата денег.

«Вопрос дефолта очень сложная и опасная вещь. В нашем случае о нас речи нет, потому что Запад взял нас на поруки, если можно так сказать, те 5 млрд, которых нам ежемесячно не хватает, пока что нам более-менее регулярно дают...

Как долго это будет продолжаться – вопрос, конечно, не риторический. Но я в таких случаях нашим западным партнерам прямо в глаза говорю: «Дорогие друзья, это ваша плата за 30 лет бездарной политики относительно РФ». Мы платим кровью, вы платите евро и долларами, поэтому претензии – только к самим себе. Потому что вы дали возможность России превратиться в монстра, который сегодня угрожает вам, значит, за это вы должны платить», – приводит слова Огрызко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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