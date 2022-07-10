New York Times разузнала, за что именно Германия потребовала от Киева отозвать украинского посла

Рассуждения посла Украины в Германии Андрея Мельника о невиновности Степана Бандеры в массовых убийствах евреев стали последней каплей в чаше терпения Берлина.

Напомним, ранее Мельник неоднократно позволял себе скандальные оскорбительные высказывания в адрес высших лиц ФРГ, однако всё это ему сходило с рук. Но тема Бандеры оказалась красной чертой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники в кабинете канцлера Германии сообщили журналисты The New York Times.

Напомним, в одном из интервью Мельник сравнил Бандеру с Робином Гудом и заявил, что тот не имел отношения к убийствам евреев. Также, комментируя историю роли запрещённой в РФ ОУН в массовых убийствах и антисемитские взгляды Бандеры, Мельник сказал, что нет никаких доказательств таких утверждений, которые не оспаривались бы в академических кругах.

«В Германии, которая гордится своей приверженностью осуждению преступлений нацистов и увековечиванию памяти жертв Холокоста, подвергать сомнению эту главу в истории является красной чертой», – пишут американские журналисты. Сам посол недавно покинул свой пост по указу из Киева.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»