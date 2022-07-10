Варшава собирается подсадить на польское образование полмиллиона украинских детей

Польша приняла в свои детские образовательные учреждения 200 тысяч детей из Украины и собирается принять ещё 200 тысяч. Кроме того, к дистанционному образованию будут привлечены до ста тысяч маленьких украинцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр образования страны Пшемислав Чарнек.

«Мы приняли 200 тысяч украинских детей, из них 160 тысяч – в школы и 40 тысяч – в детсады. По нашим оценкам, еще 200 тысяч могут присоединиться с 1 сентября. Конца войны на Украине не видно, поэтому, естественно, те дети, которые здесь, наверное, останутся и приедут еще», – заявил он.

Чарнек отметил также, что на Украине будет организовано дистанционное обучение по польским стандартам образования.

Симферополь, Валентин Карамазов

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