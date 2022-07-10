75 сдавшихся на Змеином украинских военных прячутся от мобилизации в российском плену

75 из 82-х украинских военнослужащих, которых взяли в плен на острове Змеиный в самом начале СВО, все ещё находятся в России и не выходят на связь.



Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в украинском эфире заявила сестра одного из военных Анастасия Дюльгер.

При этом, она пожаловалась на то, что её брата и других пленных якобы скрывает от родственников российская сторона.

«Уже пятый месяц мой брат и ребята находятся в плену, и никто ничего не знает. Мы обращались в Международный комитет Красного Креста и там ответили, что российская сторона не дает доступа к нашим ребятам. Обращались в главное управление разведки – информацию тоже не предоставляют. С родственниками пленных мы писали коллективное письмо, но был ответ, что они занимаются этим делом, а конкретных ответов нет. Мы не знаем, где они находятся, не знаем, в каком они состоянии. Они не одеты по сезону», – утверждала украинка.

По её словам, со своим братом – 21-летним рядовым Дмитрием Щербанем – она последний раз выходила на связь 24 февраля.

Независимые эксперты усматривают определённую хитрость в словах Дюльгер, так как известно, что украинские военнопленные массово обращаются к российским органам с просьбой не отправлять их на родину до конца спецоперации. Они резонно опасаются, что по возвращении к семьям украинское командование неминуемо вновь отправит их на убой на линию фронта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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