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Конфликт на Украине

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Воскресенье, 10 июля 2022, 23:51 мск

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Шрёдер не собирается отказываться от личных контактов с Путиным

Фото: пресс-служба Кремля

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, подвергшийся гражданской и политической опале на Западе за «связи с Россией», отказался прерывать личные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сам заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шрёдер высказался против попыток решить украинский конфликт военным путём, отметив, что «судьба солдат и гражданского населения Украины может быть облегчена только путём дипломатического решения». Поэтому, по словам экс-канцлера, он с непониманием следит за дебатами в Германии о поставках тяжёлого вооружения. По словам Шрёдера, после беседы с Путиным, которая состоялась в начале марта, он понял, что тот «заинтересован в переговорах».

«Насколько я понял его в разговоре, он заинтересован в решении путём переговоров. Как выглядит такое решение, можно выяснить только в ходе самих переговоров», – отметил экс-канцлер.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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