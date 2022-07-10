Зеленский отдал приказ «выбить» армию России из Херсонской и Запорожской областей

Президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим вооружённых сил Украины «деоккупировать все прибрежные территории на юге страны». Для этого командование ВСУ должно в кратчайшие сроки «собрать миллионные боевые силы».



Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью The Times.

По его словам, эти регионы имеют «жизненно важное значение для экономики страны». Сейчас командование срочно верстает боевые планы и консультируется с западными союзниками о проведении масштабного наступления.

«Мы понимаем, что политически это очень нужно нашей стране. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно, А, Б, В… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах», – сказал Резников.

Напомним, недавно было объявлено о том, что силовые структуры Украины достигли численности в миллион с лишним человек личного состава. Из них около 800 тысяч мобилизованы для непосредственного участия в боевых действиях.

Симферополь, Валентин Карамазов

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