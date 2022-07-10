Премьер федеральной земли Германии призвал правительство ФРГ не допустить обнищания немцев

Германия должна помогать Украине, но не любой ценой.



Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зёдер.

Он выразил большую обеспокоенность по ситуации с газом и другими энергоносителями в Германии. По его словам, нельзя бездействовать на фоне грозящего энергетического кризиса и «настоящего хаоса», перед которым окажется страна при таком сценарии».

По мнению Зёдера, качество жизни среднего класса в ФРГ может резко ухудшится в ближайшее время, а экономику «ожидает инсульт, от которого она едва ли оправится». Чиновник считает, что Украине помогать нужно, но не в ущерб самой Германии.

«Конечно, мы должны, в первую очередь, заботиться о нашем населении, о людях в Германии, и мы не можем допустить, чтобы Германия в конечном итоге пошла по наклонной, а миллионы людей оказались в нищете», – сказал Зёдер, обращаясь к высшему руководству ФРГ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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