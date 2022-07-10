В Киеве грозятся бросить в бой несколько свежих бригад «обученных и укомплектованных по последним стандартам НАТО»

Украинские военнослужащие в количестве нескольких бригад заканчивают обучение на Западе и к концу лета-началу осени прибудут на фронт в полной боевой выкладке и с новейшим натовским вооружением.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на украинское командование заявил киевский военный эксперт Валерий Рябых.

«По сообщениям Генерального штаба, а также военного ведомства Украины ведётся подготовка нескольких бригад резерва. Если взять во внимание, что в целом подготовка частей масштаба бригады может занимать до 4-х месяцев, это полноценная подготовка с боевым слаживанием, то нужно говорить, что концу июля истекает срок подготовки этих новых, свежих подразделений. Хочу подчеркнуть, они уже будут вооружены современным вооружением по стандартам НАТО.

Уже и подготовка ведётся с учётом того, что эти подразделения имеют современные вооружения, это будет влиять на тактику их действий. То есть первый такой срок выпадает на конец июля – на начало августа. Наши подразделения могут быть усилены значительным количеством подготовленных бригад.

Кроме того нужно принимать во внимание, что сейчас было объявлено о подготовке новых подразделений уже на территории Великобритании, сейчас началась эта подготовка. Которая также будет занимать порядка 3-х, 4-х месяцев.

То есть следующее значительное поступление новых резервных подразделений намечается на октябрь. Это также может свидетельствовать о новой дате расширения наступления, закреплении успеха, который может быть достигнут к концу лета, к началу осени», – приводит слова Рябых «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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