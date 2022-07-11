Новая неделя в Крыму начинается со шторма

Новая неделя в Крыму начинается с непогоды – объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня на полуострове ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, шквалистый ветер, град.
На реках Крыма возможен подъем уровней воды на 0,5 – 1,5 метра без достижения опасных отметок.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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