Новая неделя в Крыму начинается со шторма

Новая неделя в Крыму начинается с непогоды – объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня на полуострове ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, шквалистый ветер, град.

На реках Крыма возможен подъем уровней воды на 0,5 – 1,5 метра без достижения опасных отметок.

Симферополь, Лиана Макоба

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