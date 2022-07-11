Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов в 23-й раз

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен.

Как сообщили РИА «Новый День» в Росавиации, полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты ограничены до 03:45 по московскому времени 18 июля.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Симферополь, Лиана Макоба

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