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Понедельник, 11 июля 2022, 16:22 мск

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МЧС Крыма за сутки зафиксировало 38 происшествий, связанных с ливнями

Министерство чрезвычайных ситуаций Крыма зафиксировало 38 происшествий, связанных с ливнями, прошедшими в Крыму 10 июля.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, к часу ночи 11 июля было подтоплено 2 многоквартирных дома, 14 частных домовладений, 19 приусадебных участков. Зарегистрировано несколько происшествий, связанных с падением деревьев.

К полдню понедельника все подтопленные территории освобождены от воды.

В минувшие выходные максимальные осадки зафиксированы на территории Красногвардейского района – 7 мм, в Симферополе, Ялте и Бахчисарайском районе – 6 мм.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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