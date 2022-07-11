В Крыму автомобиль слетел со скалы, есть погибшие

Следственный комитет Крыма начал доследственную проверку по факту падения со скалы автомобиля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 10 июля, житель села Левадки Симферопольского района наткнулся на автомобиль Chevrolet Niva с двумя мужчинами внутри. Неподалеку обнаружилась раненная женщина. По всей видимости, машина слетела с обрыва, а женщина успела из нее выпрыгнуть.

Мужчины 48 и 28 лет от полученных травм скончались. 48-летнюю женщину с переломом ног госпитализировали. Все трое – местные жители.

Симферополь, Лиана Макоба

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