Всем гражданам Украины разрешили обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке

Президент России Владимир Путин внес изменения в указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если раньше получить российский паспорт по упрощенной схеме могли только жители Луганской и Донецкой народных республик, а в мае к ним присоединились жители Запорожской и Херсонской областей, то теперь такое право дано всем гражданам Украины.

Упрощенный порядок подразумевает, что подавать на гражданство России можно сразу после получения вида на жительство. Документом, подтверждающим право на оформление гражданства, является в данном случае украинский паспорт.

Москва, Игорь Юров

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