Это мы ещё даже не начинали! – глава Совбеза Украины

Российское наступление «полностью нивелируются» украинскими ударами артиллерии, полученной на Западе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По его словам, западное вооружение якобы полностью изменило расстановку сил на отдельных участках, а вскоре изменит и «по всему фронту».

«Количественные победы российской армии нивелируютя украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже изменяет ход войны. И это мы ещё не начинали!», – смело утверждает Данилов в попытке высмеять недавнее предупреждение президента РФ Киеву.

Симферополь, Валентин Карамазов

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