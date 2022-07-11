Глава Крыма входит в число губернаторов ЮФО, наиболее обеспеченных недвижимостью

Глава Крыма Сергей Аксенов входит в число губернаторов Южного Федерального округа, наиболее обеспеченных недвижимостью. Рейтинг составил telegram-канал «Территория Крым», проанализировав декларации глав регионов, входящих в ЮФО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самым обеспеченным квадратными метрами и по земле, и по жилой, и по нежилой недвижимости занимает губернатор Ростовской области Василий Голубев – его семья задекларировала по итогам 2021 года около 25 тысяч «квадратов» недвижимости.

Глава Крыма занимает 5 место в категории «земельные участки» – его семья задекларировала 3 надела общей площадью 1 тысяча 938 квадратных метров; 3 место в категории «домовладение» – более 1,5 тыс «квадратов» и 2 место в категории «нежилая недвижимость» – у его семьи 9 таких задний – это самое больше число среди южных губернаторов. Правда по общей площади нежилой недвижимости он уступил все тому же Голубеву: у семьи ростовского губернатора в собственности без малого 6,5 тыс нежилых «квадратов», у крымского – всего 760.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, судя по его декларации, не имеет ничего. Компанию ему в рядах бессребреников составляет глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Симферополь, Олег Яковенко

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