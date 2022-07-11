Однокомнатные квартиры в Крыму подорожали на 42%

Новые однокомнатные квартиры в Крыму за год (с 1 июля 2021 по 1 июля 2022) подорожали на 42%, а за прошедшие 6 месяцев – на 27%. Такие данные озвучили в ходе круглого стола «Рынок новостроек Крыма 2022. Стагнация или падение цен? Аналитика. Прогнозы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», малогабаритные квартиры – студии и «однушки» – остаются на полуострове наиболее востребованными: их доля в общем объеме реализации превышает 75%.

Наиболее значительный рост стоимости однокомнатных квартир отмечен в Ялте – с начала февраля такое жилье подорожало на 35%, и сейчас за один квадрат в ялтинской «однушке» просят в среднем 253 тысячи рублей. Для сравнения: в Керчи 1 квадратный метр в однокомнатной квартире на первичном рынке стоит в среднем менее 100 тысяч рублей.

В целом по первичном рынку недвижимости лоты класса «эконом» находятся в пределах 128 тысяч за квадратный метр, отмечает «Информер». В бизнес-сегменте средняя цена составляет 228,7 тысячи рублей за «квадрат», в классе «премиум» и «элитный» – соответственно 326 тысяч и 367 тысяч рублей за метр.

Симферополь, Лиана Макоба

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