Конашенков услышан: Белоруссия готова нанести удар по украинским «центрам принятия решений»

Белоруссия не будет действовать «аккуратно» и ограниченными силами, как Россия, если Киев попробует втянуть её в конфликт. Мощный комплексный удар будет нанесён на всю глубину Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью yutube-каналу «Белта» заявил председатель правления белорусского государственно-общественного объединения «Знание» Вадим Гигин.

«Там (по границе) окопы отрыты для обороны (с белорусской стороны). Но не дай бог вам ударить. У нас имеется – и наших сил, и средств достаточно. У нас имеется артиллерия, авиация и беспилотники достаточно большой дальности для того, чтобы парализовать военную и транспортную логистическую инфраструктуру на очень большом удалении. Это создаст большие проблемы для Украины», – отметил эксперт.

«Второй момент – нанесение ударов по центрам принятия решений. Это – Киев и штабы в Ровно и Чернигове. Имеющегося у нас дивизиона ракет «Полонез» дальностью 300 км достаточно для того, чтобы нанести болезненные удары», – предупредил Гигин и добавил, что могут быть использованы и поставлямые Россией комплексы «Искандер».

«Кроме того, не надо забывать: всегда ценились наши силы специальных операций. Мы говорим об очень высоком уровне спецназа и диверсионно-разведывательных групп, которые в ответ на агрессивные действия могут осуществить спецоперации на территории противника. Все это прекрасно в Киеве осознают. Оттуда звучат заявления, о том, что Лукашенко не будет, как россияне «с завязанной рукой», не используя весь свой потенциал. Мы для защиты своей родины используем весь потенциал. Мы говорим об этом прямо и предупреждаем», – подчеркнул он.

По его мнению, чем успешнее российская армия действует в Донбассе, тем выше вероятность, что киевский режим попытается спровоцировать расширение эскалации.

«Киевский режим очевидно терпит на Донбассе поражение… Ударов по Донецку и Белгороду им уже не хватает. Им нужна горизонтальная эскалация – перенос боевых действий на соседние территории, чтобы подогреть интерес Запада к конфликту», – приводит слова Гигина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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