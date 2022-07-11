Американский дипломат рассказал, чем грозит Украине отставка Джонсона

Уход в отставку яростного приверженца военной помощи Украине премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не ударит сильно по западной поддержке Киева, однако она будет уже не такой интенсивной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире киевского телевидения заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст.

По его словам, особенность Джонсона, в отличие от других западных лидеров, состояла в том, что он был очень инициативной личностью на своём высоком посту.

«Я уверен в том, что Великобритания продолжит сильную поддержку Украины, но Джонсон был очень интересной фигурой, и мы не можем ожидать такого же стойкого, сильного подхода от человека, который станет его последователем», – отметил дипломат.

«Он был, на мой взгляд, самым сильным руководителем на Западе в этом кризисе. И я не могу сказать, что тот, кто придет вместо него, будет таким же», – приводит слова Хербста «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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