В Крыму перевернулся автобус с детьми, есть пострадавшие

В Крыму перевернулся автобус с детьми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня днем на трассе Таврила в районе села Владиславовка Кировского района. Микроавтобус «Хендай», следовавший из Томской области, выехал за переделы проезжей части, опрокинулся в кювет и перевернулся.

В автобусе, кроме водителя, находились 7 пассажиров, среди которых 6 детей. В результате происшествия пострадали 3 мальчика 6, 12 и 14 лет – они госпитализированы.

По предварительным данным, водитель уснул за рулем.

Проверки по факту ДТП проводят полиция и прокуратура.

Симферополь, Олег Яковенко

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