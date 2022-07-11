В Крыму перевернулся автобус с детьми, есть пострадавшие

В Крыму перевернулся автобус с детьми.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня днем на трассе Таврила в районе села Владиславовка Кировского района. Микроавтобус «Хендай», следовавший из Томской области, выехал за переделы проезжей части, опрокинулся в кювет и перевернулся.
В автобусе, кроме водителя, находились 7 пассажиров, среди которых 6 детей. В результате происшествия пострадали 3 мальчика 6, 12 и 14 лет – они госпитализированы.
По предварительным данным, водитель уснул за рулем.
Проверки по факту ДТП проводят полиция и прокуратура.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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