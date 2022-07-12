В Судаке напали на военного-контрактника

В Судаке избили военного-контрактника. Инцидент произошел прямо на набережной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина отдыхал в местном санатории. Вечером 11 июля во время променада на него напала группа мужчин и избила. По предварительным данным, нападавших было трое и им не понравилась кепка контрактника с буквой Z.

Так это или была какая-то другая причина участники нападения сейчас объясняют правоохранительным органам: их всех задержали.

Напомним, ранее в Красногвардейском районе в автосервисе отказали в обслуживании приехавшим на автомобиле с буквой Z. По этому факту была проведена проверка, после чего администрация района заявила: автосервис построен незаконно и должен быть снесен.

Судак, Олег Яковенко

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