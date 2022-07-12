Минэкономразвития РФ начинает отбор банков для работы в крымской СЭЗ

Минэкономразвития России начинает очередной отбор российских банков для участия в программе льготного кредитования участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, между кредитными организациями, прошедшими конкурс, планируется распределить 816 млн рублей субсидий.

«Условия выгодные – ставка по кредиту компенсируется в размере ключевой ставки Банка России, не превышая 15% годовых. При этом, как правило, сама ставка по льготному кредиту для инвестора не превышает 2% – 4% годовых, – уточнил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. – Так что ждем в Крыму банки, желающие работать и участвовать в развитии территории».

Напомним, по результатам первого отбора уполномоченными банками в крымской СЭЗ стали РНКБ, ПСБ и «Россия».

К концу 2021 года в СЭЗ зарегистрировались 1,6 тысячи участников, в течение 7 лет льготного режима на полуостров привлечено 255 млрд рублей инвестиций, уточнили в Минэкономразвития.

Симферополь, Олег Яковенко

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