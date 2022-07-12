В Крыму отменили последние ковидные ограничения, кроме одного

В Крыму отменили последние ограничения, связанные с коронавирусом. Соответствующие изменения внесены в указ главы РК о режиме повышенной готовности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь не нужно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров, а также режим изоляции по месту жительства до получения результатов исследования на COVID-19.

Отменены запрет на проведение массовых мероприятий и усиленный режим текущей дезинфекции в местах массового скопления людей.

Вместе с тем, предприниматели и руководители предприятий курортно-туристской и транспортной сферы, общепита, розничной торговли, АЗС обязаны обеспечить уровень вакцинации и ревакцинации персонала против коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее 80%.

Симферополь, Лиана Макоба

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