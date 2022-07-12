Приравнять к террористам: военкор ВГТРК призвал к уничтожению украинского руководства

Ночные ракетные удары ВСУ по мирным жителям Новой Каховки уже не оставляют никаких сомнений в террористической сути киевского режима. Поэтому уничтожение украинского военно-политического руководства должно стать приоритетной задачей России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в телеграм-канале написал российский военный журналист и руководитель бюро ВГТРК Евгений Поддубный.

«Пора объявлять персональную охоту на главарей киевского режима. Необходимо формировать сводную оперативную группу, которая займется поиском и ликвидацией одиозных неонацистов, представителей органов разведки и государственной безопасности киевского режима, командующих, которые отдают приказ о нанесении ударов по мирным кварталам Донецка, других городов ЛДНР, освобожденных территорий, населенных пунктов в России.

У наших спецслужб есть богатый опыт ликвидации главарей террористических группировок на Кавказе. Можно вспомнить и про «МОЧИТЬ В СОРТИРЕ» (С) ВВП. Главари киевского режима не отличаются от лидеров террористических организаций. Так почему не сосредоточить усилия на уничтожении преступников, которые принимают решения. Пока они не будут чувствовать угрозу каждой клеткой организма, они и будут безнаказанно отдавать преступные приказы. В ЦЕНТРАХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ есть люди, которые ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЯ», – написал Поддубный.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»