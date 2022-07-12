Привет, Сергей! В Ялте на набережной собираются строить баню, похожую на высотку с апартаментами

Совмин Крыма распорядился отдать имущество республики нижегородскому бизнесмену, за спиной которого маячит бывший ялтинский чиновник, экс-советник Сергея Аксенова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферополе дан ход очередному полусекретному плану освоения куска земли Южного берега Крыма.

13 декабря 2021 года между Советом министров Республики Крым, муниципальным образованием городской округ Ялта и ООО «Миллениум Юг» было заключено соглашение No359 о реализации инвестиционного проекта. Текст соглашения в открытом доступе не опубликован, но известно, что касается оно создания SPA-комплекса с благоустроенной набережной. Привязан проект к поселку Курпаты (Ливадийский поссовет).

ООО «Миллениум Юг» было зарегистрировано в июле 2021 года специально под этот проект с уставным капиталом 10 тыс рублей по адресу офисного центра в Курпатах, имеет в штате одного человека и одного учредителя – ООО «Миллениум» из Нижнего Новгорода. Там фирма солиднее: уставный капитал – 36 млн руб, и трое работников занимаются финансовой деятельностью. Все прочее связано с одним человеком – Александром Табунщиковым,

Его интересы концентрировались вокруг Нижнего. Вне этого круга он пытался работать только в Ухте – добывать сырую нефть и попутный газ. Но та компания – ООО «Инвестресурс» – обанкротилась и находится в стадии ликвидации.

Однако у Табунщикова оказалась заначка в Крыму. В 2016 году в тех же Курпатах, но в другом офисе было зарегистрировано ООО «Метрополь Юг», где Табунщиков имеет долю 63%. А 5,26% принадлежит Сергею Карнауху. Это известный в Ялте человек: был депутатом крымского правительства, заместителем Ялтинского городского головы, секретарем Ялтинского горсовета. В переломном 2014 году исполнял обязанности ялтинского мэра, но не удержался – стал советником главы Республики Крым Сергея Аксенова

В октябре 2016 года муниципальное образование городской округ Ялта и местный ООО «Ренессанс-Юг» заключили договор аренды земельного участка, зарегистрированный в установленном порядке 15.12.2016 под № 90-90/016 – 90/021/910/2016-7844. Это карнауховское ООО арендовало земельный участок площадью 3 тыс кв м в пгт Ореанда, рядом с насосной станцией очистных сооружений санатория «Нижняя Ореанда» (кадастровый номер 90:25:050701:599). На спутниковой карте это зеленое пятно, примыкающее к морю.

В 2018 году «Ренессанс Юг» переуступил участок «Метрополь Югу», а тот почему-то не стал платить за аренду. Дело дошло до суда, хотя, по ялтинским меркам, задолженность была невелика – к 31.03.2020 она составила 84 тысячи 835 рубля. «Метрополь Юг» долг и пени (всего 117 тыс руб) оплатил, дело уладили, в удовлетворении исковых требований в части расторжения договора аренды земельного участка отказали. Решение было принято в апреле 2021 года. Вскоре Табунщиков открыл в Курпатах новую фирму.

В декабре 2021-го проект SPA-комплекса с благоустроенной набережной был занесен на портал инвестиционных проектов Совета министров РК. Интересно, что в отличие от других презентованных там проектов, не упоминается его заявитель, то есть «Метрополь Юг». Зато сообщается, что сумма инвестиций составит 401 млн 440 тыс 54 руб.

Судя по описанию, строительство SPA-комплекса и осуществление работ по ремонту берегоукрепительных сооружений и благоустройству набережной, расположенных на прилегающей территории SPA-комплекса будет включать: массажные и косметологические кабинеты, банный комплекс (парная, комната отдыха с мягкой мебелью, гардеробная и раздевалка, помещение с бассейном, помещение для приема душа), административное помещение, подсобное помещение, санузлы.

Интересная подробность: при всем этом великолепии инвестор обещает создание шести рабочих мест. То есть почти за полмиллиарда на набережной в Курпатах построят что-то грандиозное, где будут: управляющий, три охранника, уборщица и дворник. Впрочем, это деньги инвестора – тратит, как хочет. Но есть подозрение, что прибрежная баня примет вид высотки с апартаментами.

Итак, Совмин постановил: «Дать согласие на передачу в аренду, без проведения торгов, Обществу с ограниченной ответственностью «Миллениум юг» имущество, находящееся в собственности Республики Крым». Состав имущества – в приложении к документу, но оно засекречено.

Распоряжение № 998-р подписано главой крымского правительства Юрием Гоцанюком.

Симферополь, Ольга Картошина

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