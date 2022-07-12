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Вторник, 12 июля 2022, 16:58 мск

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В Крыму осудили борца с коррупцией, попавшегося на взятке

В Симферополе вынесли приговор бывшему сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России, обвиненному в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Железнодорожном районном суде, оперативник получил взятку в размере 3 млн рублей за бездействие. Обвиняемый вину отрицал, но суд признал его виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После этого он не сможет занимать должности в органах государственной власти в течение 4 лет.

Посредник в передачи взятки приговорен 6 лет колонии строгого режима.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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