В Крыму осудили борца с коррупцией, попавшегося на взятке

В Симферополе вынесли приговор бывшему сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России, обвиненному в получении взятки.
Как сообщили РИА «Новый День» в Железнодорожном районном суде, оперативник получил взятку в размере 3 млн рублей за бездействие. Обвиняемый вину отрицал, но суд признал его виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После этого он не сможет занимать должности в органах государственной власти в течение 4 лет.
Посредник в передачи взятки приговорен 6 лет колонии строгого режима.
Симферополь, Олег Яковенко
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