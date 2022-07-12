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Вторник, 12 июля 2022, 16:58 мск

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«Бронированный кулак» – Лукашенко заявил о подготовке Западом нового «броска на Восток»

Фото: president.gov.by

Запад формирует на границах Украины, России и Белоруссии наступательный «бронированный кулак».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«Под видом усиления защиты Европы и разного рода «оборонительных» учений, странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты. Военные это видят. Более того, в последнее время, и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации, разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара – история повторяется – через Украину и через Беларусь. Видимо, новоявленные «крестоносцы» из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного «броска на Восток», забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников», – отметил он и пожаловался, что союзники России и Белоруссии по ОДКБ «спрятались в кусты».

«Массированное давление привело к тому, что, к сожалению, некоторые наши союзники по ОДКБ и СНГ занимают, мягко говоря, выжидательную позицию», – посетовал Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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