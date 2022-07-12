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Вторник, 12 июля 2022, 16:59 мск

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Еврокомиссар по энергетике призвала жителей к срочной «упреждающей» экономии ресурсов

Массовые отключения предприятий в Европе от энергоснабжения неминуемо произойдут зимой, если прямо сейчас не предпринять жёсткие меры экономии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Bloomberg заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

По её словам, необходимо упредить остановку промышленности зимой.

«Упреждающая экономия – не только промышленность, но и домохозяйства могут изменить свое поведение – означает, что в середине зимы мы тогда можем избежать ситуации, когда потребуется сокращение промышленных секторов», – призвала Симсон.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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