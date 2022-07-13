Был нетрезв, отреагировал на замечание: глава Крыма озвучил новые подробности инцидента в Судаке

Инцидент с военнослужащими-контрактниками в Судаке продолжает обрастать новыми подробностями.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 11 июля на набережной на одного из военнослужащих, отдыхавшего в местном санатории, напала группа мужчин и избила. По предварительным данным, нападавших было трое и им не понравилась кепка контрактника с буквой Z. Потом в МВД Крыма заявили, что никаких знаков, указывающих на принадлежность избитого к российской армии, не было. Теперь глава Крыма Сергей Аксенов намекает, что потерпевший сам виноват в произошедшем: был нетрезв, лез через забор и как-то не так ответил прохожему.

«Считаю необходимым продолжить тему, связанную с конфликтом в Судаке, чтобы прекратить паразитирование и спекуляции по этому вопросу. Подчеркну: озвученная мной позиция – официальная. Несу ответственность за каждое слово. Понятно, что истина, наверное, устроит не всех, но она именно такова, – заявил глава Крыма. – Только что говорил по этому поводу с руководителями правоохранительных органов Республики Крым. По их словам, из пояснений потерпевшего следует, что вчера двое контрактников, которые являются нашими военнослужащими, проходящими реабилитацию в одном из ведомственных санаториев Судака, находились в городе, отдыхали. По видеосъемкам, которые есть в распоряжении правоохранителей, видно, что из бара за ними никто не шел и не следил, а в самом баре они употребляли спиртные напитки.

Конфликт произошел в момент, когда военнослужащие перелезали через забор ведомственного учреждения, возвращаясь на его территорию. Один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины. После этого ситуация переросла в бытовой конфликт.

Трое проходящих мимо граждан включились в этот конфликт, один из них нанес два удара в лицо потерпевшему военнослужащему. В результате военный получил повреждения легкой степени тяжести. Конфликт на этом был исчерпан, стороны разошлись.

Еще раз повторю: на наших военнослужащих не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, ничего, что могло бы указывать на род их деятельности. Сами себя они как военнослужащие не позиционировали. Это официальные данные. Нравится это кому-то или нет, но истина дороже».

Отметим, что набережной Судака заборы ограждают только два курортных учреждения. Одно из них – ТОК «Судак» не является ведомственным санаторием, второе – санаторий министерства обороны РФ.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»