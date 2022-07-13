Претенденты на гражданство Украины должны будут предварительно сдать «комплексный экзамен».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, кроме обязательного экзамена по украинскому языку, необходимо будет сдать подробные тесты на знание истории Украины и основ конституции Украины.

Отметим, что в постмайданной версии украинской истории Бандера и Шухевич являются не нацистскими палачами и гитлеровскими коллаборационистами, а героями «Незалежной», боровшимися «за незавизисмость Украины».

Напомним, ранее необходимое количество голосов набрала инициированная националистами петиция к президенту Зеленскому о необходимости сдачи экзамена по украинскому языку для получения гражданства Украины. После этого вопрос был спешно вынесен на официальный уровень.

Симферополь, Валентин Карамазов

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