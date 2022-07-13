Даже молодой Чаушеску не предсказал бы такой тяжёлой зимы в Европе – вице-премьер Румынии

Европу ожидает самая суровая зима за последние полвека.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким социально-экономическим прогнозом выступил вице-премьер Румынии Келемен Хунор.

«Зима будет тяжелой, и я надеюсь, что у нас не будет больших проблем с газом, но он будет значительно дороже, это понятно, такова ситуация. Но поскольку она складывается по всей Европе, к сожалению, это будет суровая зима, возможно, самая суровая зима за последние 40-50-60 лет», – заявил румынский чиновник.

По его словам, нет никаких признаков приближения окончания боевых действий на Украине. Это значительно усугубляет ситуацию в Евросоюзе.

«Мирные переговоры еще даже не начались. К сожалению, это будет более длительный конфликт, чем некоторые предполагали шесть месяцев назад», – посетовал он и попытался оправдать введение антиросийских санкций, которые больно ударили рикошетом по ЕС.

«Других рычагов влияния не было», – сказал Хунор.

Симферополь, Валентин Карамазов

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