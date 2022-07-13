В Севастополе сотрудник ФСИН причинил бюджету многомиллионный ущерб

В Севастополе завершено расследование уголовное дело в отношении бывшего начальника участка ФГУП «Строительно-монтажное управление-13» ФСИН России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сентябре 2020 года мужчина руководил предприятием, выступавшим подрядчиком по госконтрактам на строительство и реконструкцию общежитий для СевГУ, заключенным за год до этого в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».

Начальник Севастопольского участка подписал с поставщиками стройматериалов соглашения, в соответствии с которыми стороны расторгли контракты и зачли взаимные требования по оплате поставленных стройматериалов. При этом он достоверно знал, что часть товаров, стоимость которых была зачтена, – бетонный стеновой камень, кирпич, цемент М-400 и горячекатанная арматура – на строительную площадку в действительности не поступила.

«Таким образом, поставщикам были выплачены бюджетные средства в размере почти 12 млн рублей без фактического осуществления поставки», – сообщили в прокуратуре Севастополя.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.

Севастополь, Олег Яковенко

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