Уже предоставленная Украине американская военная помощь в 8 млрд долларов не только не поможет переломить ситуацию на фронте, но даже не приведёт к установлению паритета. Растянутое до осени обещание выделить Киеву 40 млрд по «ленд-лизу» тоже не изменит ситуацию, так как из этой суммы непосредственно на вооружение будет израсходовано не более 15 миллиардов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили американские военные эксперты, на которых ссылается The Washington Times.

Издание отмечает, что свежий пакет американской военной помощи для Украины на сумму 400 млн долларов стал уже пятнадцатым по счёту с августа 2021 года. Всего же за время правления администрации Джо Байдена, Соединённые Штаты передали Киеву военной помощи на сумму 8 млрд долларов.

«Как это связано с планами украинских военных? Каков конечный результат этого? Каковы ожидаемые последствия этого? Я могу сказать вам, что на это нет ответов. Если посмотреть на всё это в совокупности, то это даже не малая доля того, что нужно Украине. Ни в коем случае этого не достаточно, чтобы переломить ситуацию или даже позволить Украине достичь паритета. Пока не будет достигнут паритет, можно даже не говорить на тему закрепления патовой ситуации», – цитирует The Washington Times офицера американской армии в отставке и научного сотрудника аналитического центра Defense Priorities Дэниэла Дэвиса.

Вместе с тем, издание делает акцент на том, что американские избиратели устали от экономических передряг и становятся всё более безразличны к событиям на Украине.

«Мы отправляем много оборудования и находимся в процессе отправки большой финансовой помощи. Украина по-прежнему очень неэффективная, коррумпированная страна. Если население США начнёт видеть доказательства коррупции – олигархи станут покупать яхты на американские деньги – это окончательно подорвёт поддержку», – предупреждает полковник морской пехоты США Марк Канциан.

Симферополь, Валентин Карамазов

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