В Крыму женщину забили кастрюлей и спрятали на кладбище

В Крыму утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, убившего жену кастрюлей и расчленил ее тело.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, трагедия произошла в ночь на 1 января 2022 года. 64-летний житель села Мирное, отмечая новый год, поссорился с супругой и в приступе ярости начал колотить ее руками и металлической кастрюлей. Как показала экспертиза, он нанес женщине не менее 40 ударов, пока та не перестала подавать признаки жизни.

После этого мужчина расчленил труп и несколько частей тела зарыл в районе кладбища в Симферопольском районе. Куда дел остальное, не сообщается.

В ходе следствия выяснилось, что крымчанин ранее судим и, кроме убийства, совершил, как минимум, еще несколько преступлений: незаконно приобрел и хранил по месту жительства бездымный пластинчатый порох и 35 патронов к нарезному огнестрельному оружию.

В отношении него утверждено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение боеприпасов к огнестрельному оружию).

Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.

Симферополь, Олег Яковенко

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